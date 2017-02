Seleccionador de Macau abre portas a David Cardoso

O futebolista macaense que actualmente representa as cores do Sporting de Braga B, na II Liga portuguesa, David Kong Cardoso, de 22 anos, pode vir a ser considerado pelo seleccionador Joseph Tam Iao San como um jogador a chamar para a campanha de qualificação para a Taça Asiática, que arranca no próximo mês. Em conversa com o PONTO FINAL, o técnico saudou a disponibilidade manifestada pelo jogador, mas disse que para que o jovem seja convocado falta ainda ultrapassar alguns “pequenos obstáculos”.

“Qualquer futebolista que seja elegível e tenha vontade de envergar a camisola de Macau é bem-vindo e terei todo o gosto em considerar esses atletas para uma possível chamada”, admite Joseph Tam. O seleccionador do território sublinha, no entanto, que para tal, precisa observar as actuações mais recentes do jogador em causa para saber como está a jogar e ter uma ideia mais clara do que pode trazer para a selecção: “No caso do David, conheço bem o jogador porque acompanhei a sua evolução, mas preciso ter mais dados sobre a sua actual condição. Os últimos vídeos que vi dele são da temporada passada em Portugal, em que nem sempre foi primeira opção na sua equipa [na altura, o Cova da Piedade]”, explica o seleccionador, mostrando-se disponível para analisar as actuações mais recentes de filho do treinador Rui Cardoso.

“Se ele estiver a jogar bem, e for bom para Macau, porque não?”, acrescenta. Tam Iao San lembra ainda que o jovem jogador do Braga B tem de satisfazer alguns requisitos ao nível da Associação de Futebol de Macau para que possa ser chamado, nomeadamente testes médicos e certas formalidades burocráticas.

Entretanto, a selecção de Macau já iniciou no sábado, com uma série de trabalhos físicos, a preparação para a campanha de qualificação para a Taça da Ásia. A equipa mantém, no entanto, algumas limitações, havendo alguns jogadores impedidos por factores de ordem física e outros, de natureza profissional: “Ainda nem sabemos se vamos poder contar com o [avançado] Nicholas Torrão. Falta conseguir a autorização da sua empresa. É assim o futebol de Macau”, lamentou Joseph Tam.