PSP identificou 49 trabalhadores ilegais em Dezembro

O Corpo de Polícia de Segurança pública (CPSP) divulgou ontem os dados estatísticos relativos às acções de combate ao trabalho e aos trabalhadores ilegais conduzidas durante o último mês do ano passado. No decorrer das operações – que foram efectuadas em conjunto com a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) – as autoridades detectaram 49 trabalhadores a exercerem funções em situação ilegal. De acordo com uma breve nota de imprensa ontem facultada as redacções, as operações – que decorreram em 273 locais de fiscalização – abrangeram estaleiros de construção civil, residências privadas, estabelecimentos comerciais e industriais, entre outros.

