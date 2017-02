Ponte Hong Kong-Macau-Zhuhai apresentada em Barcelona

Os detalhes técnicos, a metodologia e progresso de construção de uma das mais arrojadas obras da actualidade vão estar em evidência numa sessão a cargo de um dos responsáveis do projecto. A iniciativa decorre numa das mais reputadas escolas de engenharia da capital da Catalunha.

A titânica travessia que vai ligar Hong Kong a Macau e a Zhuhai, vizinho município continental, será tema de uma apresentação no dia 16 deste mês, na Escola Técnica Superior de Engenharia de Estradas, em Barcelona. De entrada livre, a palestra estará a cargo de um dos responsáveis do projecto.

“A conferência será conduzida por Xie Hongbing, actual administrador do projecto, que tem trabalhado nele desde 2009. A sua experiência profissional como engenheiro de pontes conta com mais de 25 anos durante os quais participou activamente em vários comités técnicos relacionados com pontes”, destaca Irene Josa Culleré, responsável da organização, na promoção do evento.

O carácter singular da ponte, que liga três destinos, e os desafios de engenharia colocados pela grande envergadura do projecto estarão em evidência numa apresentação em que serão exibidos, de acordo com a organização, esquemas de design final da travessia e dos viadutos, túneis e ilhas artificiais, bem como os detalhes técnicos, a metodologia e progresso da construção e os estudos especiais conduzidos para que a obra fosse avante.

Um projecto único

Berço de uma das regiões mais desenvolvidas da China, graças sobretudo a um substrato industrial direccionado para a exportação, o grande Delta do Rio das Pérolas conta com centros urbanos habitados por mais de 56 milhões de pessoas – incluindo, além das três cidades ligadas pela ponte – as grandes metrópoles de Guangzhou, Shenzhen e Dongguan. Apesar disso, as vias terrestres que ligam um grande centro como Hong Kong à zona oeste do Delta são débeis. Não há, por exemplo, uma alternativa de ligação terrestre a Macau ou a Zhuhai, o que obriga os veículos a fazerem uma grande deslocação através da Ponte Humen, mais a norte.

Como resposta ao problema e para reduzir os custos, tanto de tempo como de transporte, os governos de Hong Kong, Macau e Guangdong decidiram construir uma auto-estrada suspensa sobre o estuário do Rio das Pérolas: a Ponte Hong Kong-Macau-Zhuhai. O projecto de construção, com 50 quilómetros de comprimento total, inclui uma ponte de 42 quilómetros que liga duas ilhas artificiais colocadas na costa Leste de Macau e nas imediações do Aeroporto Internacional de Hong Kong. O trecho mais comprido da ponte tem 29,6 quilómetros e inclui três vãos atirantados de entre 280 e 460 metros. Além disso, o projecto conta também com um túnel subaquático com 4860 metros de comprimento, construído com segmentos pré-fabricados de betão de cerca de 180 metros de comprimento. Uma vez terminada, será uma das maiores pontes do mundo.