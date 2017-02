Pequim quer criar 50 milhões de postos de trabalho até 2020

As autoridades da República Popular da China fixaram como meta criar 50 milhões de postos de trabalho nas cidades, até 2020, ao mesmo tempo que mantém a taxa de desemprego abaixo dos cinco por cento.

Os números foram avançados esta terça-feira pela imprensa estatal, que cita os planos do Executivo chinês para os próximos cinco anos (2016-2020). O seu objectivo de criação de emprego, circunscrito às cidades do país, – as autoridades excluem dos cálculos as zonas rurais, onde vive mais de 40 por cento da população – situa-se acima da meta fixada nos cinco anos anteriores, de 45 milhões.

Em 2016, a República Popular da China criou 13,14 milhões de postos de trabalho e a taxa de desemprego fixou-se em 4,02 por cento.

O índice de desemprego urbano na China leva mais de uma década a flutuar entre os 4 e os 4,3 por cento, um período durante o qual o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do país oscilou entre 14,2 por cento, em 2007, e 6,7 por cento, em 2016, a taxa mais baixa em 26 anos.

Citados pelo jornal oficial China Daily, especialistas chineses assinalam a dificuldade em conseguir cumprir com a meta de criação de emprego, numa altura de desaceleração da economia chinesa e de reestruturação da indústria do país.

Só nas indústrias do aço e do carvão, as autoridades anunciaram o despedimento de 1,8 milhões de trabalhadores, visando reduzir o excesso de capacidade de produção.

O Governo chinês anunciou, no início de Janeiro, que adoptará uma “política proactiva de criação de emprego”, até 2020, com formação, medidas de estímulo ao empreendimento e reestruturação das indústrias menos eficientes.