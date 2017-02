Obra do Complexo Comunitário da Praia do Manduco recebe 25 candidaturas

A Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) recebeu ontem 25 candidaturas para o projecto de engenharia relativo à empreitada de construção da superestrutura do Complexo Municipal de Serviços Comunitários da Praia do Manduco.

A obra irá decorrer em duas fases e, de acordo com Vong Kuai Va, arquitecto da Divisão de Projectos e Obras do Departamento de Edificações Públicas da DSSOPT, a primeira fase – que inclui os trabalhos de fundações e estrutura de base, deverão estar concluídos antes do terceiro trimestre do ano. Já a segunda fase, com os trabalhos de superestrutura, arrancam imediatamente a seguir, prolongando-se por um período máximo de construção de 720 dias úteis, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

O complexo irá incluir um Centro de Saúde, instalações para prestação de cuidados a idosos e zonas recreativas e de actividades desportivas.