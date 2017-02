Número de cartões de crédito superou fasquia do milhão

O número total de cartões de crédito em circulação no território ultrapassou no ano passado a barreira do milhão de unidades. De acordo com as informações ontem divulgadas pela Autoridade Monetária de Macau (AMCM), até ao final de Dezembro de 2016, “o número de cartões de crédito pessoal emitidos, directa ou indirectamente pelas instituições de crédito autorizadas em Macau, foi de 1.059.382, registando um acréscimo de 2,7 por cento relativamente a Setembro de 2016”.

Já o total de cartões de crédito denominados em patacas atingiu os 747.153 cartões. No final do ano passado, existiam ainda em circulação 91,571 cartões de crédito em dólares de Hong Kong e ainda 220.658 cartões de crédito denominados em renminbi. Os cartões de crédito em patacas, dólares de Hong Kong e renminbi registaram um acréscimo trimestral de 2,3, 4,5 e 3,4 por cento, respectivamente.

De acordo com a mesma informação, no mesmo período Macau beneficiou do “crescimento contínuo nos cartões em duas-moedas e em três-moedas, comparado com o ano anterior”. Os cartões de crédito em MOP e em HKD registaram um acréscimo de 12,2 por cento e 13,0 por cento, respectivamente. Já os cartões denominados em renminbi registaram um crescimento rápido de 23,2 por cento”.

Relativamente ao limite de crédito e débito não pago, informa a Autoridade Monetária que, até 31 de Dezembro, o limite de crédito dos cartões emitidos pelas instituições bancárias em Macau foi de 25,3 mil milhões de patacas, “registando um aumento de 5,4 por cento relativamente ao final de Setembro de 2016”. A mesma nota esclarece que “com o saldo devido de 2,5 mil milhões de patacas, entretanto o saldo de ‘rollover’ atingiu 740,5 milhões de patacas, cerca de 29,7 por cento do saldo devido”. Já o “rácio de débito não pago, tal como o rácio de valores a receber atrasados mais de três meses para o saldo devido, desde 1,51 por cento em final de Setembro de 2016, diminuiu para 1,21 por cento em final de Dezembro de 2016”.

No que toca ao crédito usado e ao débito pago durante o quarto trimestre de 2016, o crédito usado foi de 5,0 mil milhões de patacas, o que traduz um crescimento trimestral de 7,2 por cento. Já o adiantamento de numerário atingiu 216,0 milhões de patacas, o que corresponde a 4,3 por cento do total do crédito usado no mesmo período. Por sua vez, o montante do reembolso – incluindo os juros e as despesas – “foi de 4,9 mil milhões de patacas ou registou um aumento de 1,6 por cento relativamente ao trimestre anterior”.