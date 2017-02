No Carnaval da Casa do Brasil cabem samba, forró e Carmen Miranda

A 25 de Fevereiro, a partir das 22 horas, a Casa do Brasil toma conta da discoteca Pacha com uma festa para mascarados a que chamou “Copacabana”. A celebração faz-se ao ritmo do samba, do forró e de uma recriação da icónica Carmen Miranda. A dimensão do espaço leva Jane Martins a esperar a maior enchente de sempre, naquela que será a primeira festa de Carnaval da associação a coincidir com a data da mais longa noite do ano no Brasil.

Sílvia Gonçalves

Uma incursão nos ritmos incessantes do Brasil, numa transposição das noites suadas do Rio de Janeiro para o Inverno morno que aos poucos se retira de Macau. A Casa do Brasil não quer deixar passar em branco a quadra do Carnaval e propõe uma festa a estender-se até de madrugada, que leva como título e inspiração “Copacabana”. A iniciativa terá lugar na discoteca Pacha e, tratando-se de uma festa de fantasia, apela a organização à retirada do armário de disfarces e máscaras que cada um ousa revelar nesse tempo de euforia conhecido como Entrudo. A festa organizada pela comunidade brasileira local conta com actuações do grupo Dança Brasil e a presença de uma artista de pintura facial, Sara Figueira, à qual caberá emprestar a cada rosto a desejada personagem.

“Durante a festa vamos ter música brasileira, música africana, variadas músicas, mas essencialmente música brasileira. Vai actuar o grupo Dança Brasil. Elas vão fazer três shows, um à meia-noite e meia, de samba. Depois à uma e meia da manhã vai ser o show da Carmen Miranda, com a roupa da Carmen. E às duas e meia é um show de forró”, conta Jane Martins.

A presidente da Casa do Brasil em Macau – que abriu as inscrições para o evento na segunda-feira, na página de Facebook do organismo – procura aliciar os carnavaleiros a apostar no traje que dá o mote à celebração de origem pagã: “Quem se inscrever no evento que o Pacha divulgou no Facebook, não paga entrada. Se for fantasiado tem uma caipirinha de graça. Se estiverem na lista da Casa do Brasil, também são convidados, também não pagam entrada”, explica a dirigente.

Para os outros, os que se recusam vestir uma qualquer pele que povoa o imaginário, a entrada é de 100 patacas. “E inclui uma bebida. A gente negociou isso com eles para que seja um preço muito acessível, que é para dar acesso a todas a pessoas”, assinala.

O evento marca, de resto, o calendário anual de festas da Casa do Brasil. A dimensão da sala que este ano os acolhe atira a expectativa para o alto: “A associação tem sete anos, há seis anos que a gente faz a festa. Mas é a primeira vez que a gente faz num clube tão grande assim como o Pacha. No ano passado foi no Sofitel, foram umas duzentas e poucas pessoas. Este ano a gente espera que tenha mais que quinhentas pessoas”. O ritmo de inscrições parece responder aos anseios da presidente: “Até agora tem quase 150 pessoas confirmadas, em dois dias. Ainda faltam muitos dias”, assume.

Jane Martins congratula-se ainda com uma coincidência nunca antes alcançada: “É a primeira vez que a gente consegue fazer no mesmo dia que acontece no Brasil, que é o Carnaval de sábado, os carnavais de salão, que acontece normalmente na sexta, sábado, domingo e segunda. É a primeira vez que em Macau a gente consegue fazer na mesma data porque ficou longe do Ano Novo Chinês”, explica.

A programação da Casa do Brasil para este ano ainda não está fechada, mas afiguram-se as habituais festividades: “Como teve o Ano Novo Chinês logo em Janeiro, ainda não programamos todas as actividades. Mas em princípio pretendemos fazer festas para animar as pessoas, muita gente nos pede para organizar festas. Mas, como sempre, vamos participar na Lusofonia, vamos participar na Parada Latina, vamos ter a comemoração do Dia do Brasil, em Setembro. Mas, até lá, pode ser que ocorram muitas novidades”, promete a presidente do organismo.