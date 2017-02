Lei de imprensa só deverá ser discutida na próxima legislatura

A nova lei de imprensa dificilmente será votada este ano pela Assembleia Legislativa. A Rádio Macau noticiou ontem que a Direcção dos Serviços dos Assuntos de Justiça concluiu, no mês passado, o terceiro parecer, num período de três anos, a sugerir alterações à proposta de revisão da lei de imprensa. O processo, recorda a Rádio Macau, está a ser preparado já seis anos e tem sido acometido de vários atrasos. Em Julho do ano passado, o GCS entregou uma proposta a Chui Sai On, que remeteu o diploma para a secretária para a Administração e Justiça para nova análise.

