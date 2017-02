Lai Chi Vun: Ella Lei quer estaleiros integralmente preservados

Ella Lei acusa o Governo de colocar o carro à frente dos bois em Lai Chi Vun, ao avançar para a demolição de dois estaleiros sem que o plano de revitalização da zona esteja concluído. A deputada defende que a decisão do Governo está a suscitar preocupação junto dos residentes da zona.

O anúncio, feito recentemente pelo Governo, de que tenciona demolir algumas das estruturas que abrigavam os antigos estaleiros navais de Lai Chi Vun, em Coloane, está a dividir a população do território e a suscitar preocupação entre a sociedade, sustenta Ella Lei numa interpelação escrita dirigida ao Executivo.

A deputada lembra que o Governo prometeu preservar e revitalizar os estaleiros de Lai Chi Vun, mas desde que a promessa foi feita, há quase quatro anos, pouco ou nada foi feito. No final de Janeiro, e alegando razões de segurança, o Governo anunciou a intenção de desmantelar as estruturas mais delapidadas, destruindo o que resta das instalações navais situadas nos lotes 12 e 15 de Lai Chi Vun.

Na interpelação que endereça ao Governo, Ella Lei defende que a pequena aldeia, situada a montante de Coloane, possui características que a diferenciam do restante território e exorta, por isso, o Executivo a proteger o legado histórico e cultural que ainda atravessa o quotidiano da localidade. O desenvolvimento económico de que Macau foi palco desde a transferência de soberania entre Portugal e a República Popular da China teve um impacto profundo sobre o quotidiano da localidade, fazendo de Lai Chi Vun o local ideal para acolher um projecto de conservação da vasta tradição naval do território.

A deputada assegura que são muitos os residentes de Macau que esperam que o Governo possa proteger uma zona do território com características ímpares e pede, por isso, que ao invés de destruir, o Governo recupere o maior número possível de estaleiros.

Em Janeiro de 2013, recorda Ella Lei, a Direcção dos Serviços de Solos , Obras Públicas e Transportes propôs conduzir um estudo tendo em vista a reabilitação e revitalização da aldeia. O projecto propunha-se promover uma herança cultural única, recuperar uma tradição naval sem par no Delta do Rio das Pérolas, contribuir para a recuperação ambiental da orla costeira de Coloane e optimizar Lai Chi Vun como destino turístico, através do reforço da componente do turismo cultural.

As conclusões do propalado estudo, assinala Lei Cheng I, nunca chegaram a ser conhecidas e desde o início de 2013 até ao momento os únicos avanços registados reportam-se ao anúncio, feito pelo Instituto Cultural, de que o Governo tenciona recuperar um estaleiro e duas das moradias de madeira de Lai Chi Vun. A sorte das restantes instalações navais ainda não é conhecida.

Na interpelação escrita que dirige ao Governo, Ella Lei expressa o seu receio de que as estruturas venham a ser demolidas antes do Governo dar a conhecer um plano de recuperação e revitalização integral da aldeia. A deputada sustenta mesmo que o Executivo nunca se manifestou disponível para consubstanciar um eventual projecto de requalificação de Lai Chi Vun. assumindo como incontornável a demolição de algumas das estruturas.

Descontente com o que diz ser a falta de transparência do Executivo, Ella Lei recorda que o Governo vedou os lotes onde se encontram as estruturas mais delapidadas e sustenta que não existem razões plausíveis para que as autoridades do território acelerem os procedimentos de intervenção na zona: “Porque é que o Governo insiste em demolir alguns dos estaleiros de Lai Chi Vun antes de avançar com um plano de conservação e de revitalização da zona?”, questiona a deputada.

Ella Lei quer ainda saber de que forma é que a população do território pode contribuir para a salvaguarda da aldeia: “Em que passo se encontra o estudo de preservação dos estaleiros de Lai Chi Vun? E de que forma é que os residentes podem contribuir para a concepção e a implementação do projecto de salvaguarda da zona?”, questiona a deputada.