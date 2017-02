Julgamento de seis polícias acusados de ajudar grupo criminoso arrancou ontem

Apenas um dos arguidos optou por prestar declarações, tendo rejeitado as acusações de que terá recebido qualquer suborno. O vice-presidente da Associação Novo Macau, Jason Chao, defende que o caso constitui um bom esforço da parte do Governo no sentido de dar uma melhor imagem das forças de segurança do território.

João Santos Filipe

Lam Kok Sam, agente do Corpo da Polícia de Segurança Pública que responde perante a justiça pela prática de corrupção, negou ontem no Tribunal Judicial de Base ter recebido qualquer suborno para auxiliar uma rede de agiotas que operava no território, de acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau. O caso, que envolve seis agentes da PSP, um dos quais já reformado, começou ontem a ser julgado, depois das detenções terem sido realizadas no início do ano passado. O Ministério Público acusa os seis agentes de terem recebido cerca de 1,8 milhões de patacas da rede criminosa.

Ontem em tribunal, Lam Kok Sam, agente da PSP, admitiu ter revelado informações à rede de agiotagem mas negou que tenha recebido qualquer suborno em troca. O funcionária das forças de segurança afirmou que no decorrer das suas funções auxiliava pessoas impedidas de entrar em Macau a fazê-lo, através de truques para enganar o sistema de vigilância implementado.

O único agente que se prontificou a falar afirmou igualmente que adoptou esta conduta para ganhar a confiança do grupo e poder obter informações sobre os membros que integravam a rede criminosa.

Os restantes agentes acusados são Chong Chan Wai, U Chi Wai, o subchefe Lai Weng Hang e o agente, já reformado, Mak Kin Wa. Todos os arguidos estão em prisão preventiva desde Janeiro do ano passado.

“Ponta do Icebergue”

Em declarações ao PONTO FINAL, Jason Chao, vice-presidente da Associação Novo Macau, afirmou que o caso não é mais do que a “ponta do icebergue” relativamente à relação entre as forças de segurança e redes de crimes organizado. O activista reconhece, ainda assim, que o esforço das autoridades para exporem as irregularidades merece reconhecimento.

“Esta tentativa merece o reconhecimento pelo esforço de trazer a público as irregularidades e casos de corrupção dentro das forças da ordem. Pode considerar-se que é apenas um exercício de relações públicas, mas efectivamente este caso mostra que as forças de segurança de Macau estão a tentar resolver um dos seus problemas”, afirmou o vice-presidente da Novo Macau. “Sem dúvida que é um bom ponto de partida”, frisou.

Jason Chao sublinhou ainda que a corrupção é um problema enraizado em Macau e que para fazer uma verdadeira limpeza é preciso dar o exemplo por cima:

“A corrupção em Macau é geral e tem origem nos fortes interesses do sector privado, que conseguem influenciar os organismos públicos. Este caso é apenas a ponta do icebergue, de um fenómeno que está longe de ser erradicado”, defendeu. “Se houver o desejo de erradicar a corrupção a sério é melhor começar pelo topo da hierarquia”, sublinhou.

O activista pró-democracia explicou ainda que existe uma grande expectativa face ao papel das autoridades, mas que com o aumento do número de agentes há o risco de não se conseguir verificar da melhor forma o perfil de todos os candidatos seleccionados.