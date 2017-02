Jogo: Fevereiro está a impressionar os analistas

A JPMorgan aponta para um subida de 30 a 50 por cento nas receitas obtidas pelas concessionárias de jogo face ao mesmo período do ano passado. Um desempenho forte “independentemente do diferente tipo de análise aos número”, afirmam os analistas desta instituição de serviços financeiros.



A empresa de serviços financeiros JPMorgan escreveu no seu último relatório sobre Macau que os montantes movimentados pela indústria do jogo foram “muito fortes” durante o período de Fevereiro enquadrado nas celebrações do Ano Novo Lunar. O documento redigido pelos analistas DS Kim e Sean Zhuang, que é citado pelo portal Talk Markets, afirma mesmo que as receitas cresceram entre 30 a 50 por cento face ao mesmo período do ano passado: “As receitas brutas do sector do jogo durante os primeiros cinco dias de Fevereiro foram ‘muito fortes… independentemente do diferente tipo de análise aos número’”, escreve o portal tendo por base a análise da agência financeira norte-americana.

“Durante este período, que se sobrepõe em parte ao Ano Novo Chinês, os casinos de Macau alcançaram o melhor desempenho desde Outubro de 2014”, frisou a JP Morgan, antes de apontar um crescimento de 30 a 50 por cento ao nível das receitas em comparação com o mesmo período do ano passado.

Também um relatório da Sanford C. Bernstein, mencionado pelo portal GGR Asia, aponta para o crescimento das receitas no início de Fevereiro, mencionando proveitos de 6,3 mil milhões de patacas nos primeiros cinco dias do mês.

“Os nossos meios no terreno indicam que a receita desde o início do mês até à data analisada [5 de Fevereiro] foi de cerca de 6,3 mil milhões de patacas, uma média diária de receitas surpreendentemente alta que se fixou em 1.260 milhões de patacas”, escrevem os analistas Vitaly Umansky, Zhen Gong e Yang Xie.

O nível médio das receitas é explicado pelos analistas da Sanford C. Bernstein com o facto “dos primeiros cinco dias do mês terem sido compostos por dois dias de férias do Ano Novo Chinês e um fim-de-semana”.

Ainda sobre a situação do mercado, os três analistas escrevem que “as receitas provenientes do mercado de massas são aproximadamente 70 por cento mais elevadas do que as receitas em dias úteis e que o desempenho do mercado VIP mais do que duplicou”.

Sobre a previsão para este mês das receitas brutas das operadoras de jogo do território, a JP Morgan aponta para um crescimento que pode chegar aos 10 por cento face a Fevereiro do ano passado. Sobre as previsões entre Março e Julho, DS Kim e Sean Zhuang explicam que a indústria pode atingir um crescimento “bom” “acima de dois dígitos” devido ao facto das receitas terem sido baixas no período homólogo de 2016.