Janeiro: Mais de 600 pessoas multadas em Macau por fumarem em locais proibidos

A Direcção dos Serviços de Saúde de Macau informou ontem que 601 pessoas foram multadas em Janeiro por fumarem em locais proibidos.

Desde a entrada em vigor da Lei de Prevenção e Controlo do Tabagismo, a 1 de Janeiro de 2012, foram registadas 1.316.186 inspecções, numa média de 708 por dia, das quais resultaram 38.549 acusações, segundo um comunicado dos Serviços de Saúde.

As infracções registadas em Janeiro correspondem a 597 casos de pessoas detectadas a fumar em locais proibidos e quatro casos de ilegalidades nos rótulos dos produtos de tabaco. A maioria dos infractores era do sexo masculino (93,1 por cento) e residente de Macau (59,3 por cento). Um terço (35 por cento) era turista e 5,7 por cento eram trabalhadores não-residentes.

Os parques e jardins foram os locais com mais infracções (119 casos ou 19,8 por cento), seguidos dos cibercafés (88 casos ou 14,6 por cento) e lojas ou centros comerciais (67 casos ou 11,1 por cento).

Nos casinos, onde houve 44 inspecções em Janeiro, foram multadas 31 pessoas, a maioria turistas (24 ou 77,4 por cento).

A Lei da Prevenção e Controlo do Tabagismo tem vindo a ser aplicada de forma gradual, começando por visar a generalidade dos espaços públicos e prevendo disposições diferentes ou períodos transitórios para outros casos.

Permanece em análise na Assembleia Legislativa uma proposta de lei, já aprovada na generalidade, para proibir totalmente o fumo nos casinos, após um longo debate centrado no impacto sobre as receitas da indústria do jogo.