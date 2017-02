As 76 pessoas que estiveram em contacto, na sexta-feira passada, com aves infectadas com gripe aviária no mercado abastecedor estão sob observação médica. Os pacientes, revelaram ontem os Serviços de Saúde, não evidenciaram ainda quaisquer sinais de infecção, mas vão permanecer sob observação, com os serviços a assegurar que vão continuar a acompanhar o seu estado de saúde.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...