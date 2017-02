Habitação pública: Recuperação de terrenos preocupa Ho Ion Sang

Ho Ion Sang interpelou o Governo sobre a recuperação de terrenos tendo em vista a construção de habitação pública. O deputado destaca os casos da antiga central da CEM na Avenida de Venceslau de Morais e das terras não aproveitadas na Avenida Wai Long, cujos processos ameaçam eternizar-se.

O reforço da política de habitação pública foi indicado como prioridade pelo Chefe do Executivo, Fernando Chui Sai On, na apresentação das Linhas de Acção Governativa para o presente ano, mas Ho Ion Sang começa a desesperar. A construção de 12,600 unidades de habitação pública está incluída nos planos de curto e médio prazo do Governo, mas o Executivo tarda a dar indicações concretas sobre o uso a dar aos terrenos já recuperados. Numa interpelação escrita endereçada ao Governo, o deputado defende que a prioridade do Executivo deve passar pela recuperação bem-sucedida dos terrenos não aproveitados.

No documento que dirige à Administração , Ho Ion Sang recorda que, para além da reserva de terrenos para a construção de unidades residenciais na Zona A dos Novos Aterros, o Governo assumiu que avançará com a construção de um complexo de habitação pública na área onde se situa actualmente a antiga central da CEM na Avenida de Venceslau de Morais e no terreno não aproveitado situado na Avenida Wai Long, na Taipa. Estes projectos, assinala o deputado, são abrangidos pelos planos de curto e médio prazo gizados pelo Executivo, mas tardam a saltar do papel, sublinha o parlamentar.

Para Ho Ion Sang, o usufruto de ambos os terrenos está refém de alguns problemas: “As questões de demolição e propriedade da central eléctrica original e a discussão sobre a adequação do terreno à construção de habitação pública” são dois dos exemplos avançados pelo deputado. “O Governo ainda não anunciou nenhum plano de desenvolvimento específico relativamente ao terreno mas, por outro lado, adiantou apenas algumas ideias iniciais”, assinalada Ho.

Há um ano, recorda o deputado, o Governo respondeu a uma primeira interpelação sobre o mesmo assunto com a garantia de que o processo para a construção de habitação social na área na Avenida de Venceslau de Morais estava em andamento. No entanto, Ho Ion Sang sublinha que, “até agora, o progresso não tem sido satisfatório” e questiona o Executivo sobre a execução dos planos de aproveitamente de ambos os lotes.

Ho Ion Sang menciona ainda “os vários atrasos na construção de projectos de habitação pública em Macau, defendendo que antes de avançar para a construção, o Governo precisa de tempo para planear e desenhar e para tratar os procedimentos legais”: “O Governo considera começar os trabalhos de planeamento depois da concessão dos terrenos expirar para apressar o progresso de construção de habitação pública? Será feita a revisão dos procedimentos existentes para a construção de unidades de habitação pública e para optimizar a construção no geral sob a premissa de garantia de qualidade e qualidade?”, questiona o deputado na interpelação que endereçou ao Executivo.

Relativamente às 3,400 unidades prometidas a curto prazo pelo Governo, Ho Ion Sang quer saber se as preocupações da generalidade da população vão ser ouvidas, nomeadamente no que diz respeito ao desfasamento entre a procura e a oferta de habitação pública: “O Governo vai implementar medidas para aumentar a oferta, a curto e médio prazo, de projectos de habitação pública? Como vai avaliar a procura e a oferta e determinar quais são os tipos de residência mais procurados?”, inquiriu o deputado.