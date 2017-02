Há muitas famílias que ainda não sabem que podem ter empregada doméstica chinesa

O deputado da Assembleia Legislativa (AL) Mak Soi Kun apresentou uma interpelação escrita para saber porque é que muitas famílias ainda não conhecem a possibilidade de importar empregadas domésticas oriundas da República Popular da China.

De acordo com informações divulgadas a 12 de Janeiro pela Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), que depois anunciou também no seu portal oficial, o Governo liberalizou a importação de empregadas domésticas do Continente: “Alguns cidadãos viram aí mais uma alternativa para conseguir uma empregada doméstica com a qual não deveriam ter problemas de comunicação e com conhecimento da vida, costumes e cultura das pessoas chinesas, o que seria realmente benéfico para a qualidade de vida das pessoas, como se fosse um presente de ano novo para os cidadãos”, considera Mak Soi Kun. O deputado observa, no entanto, que “muitas famílias ainda não sabem” da novidade: “Pretende o Governo divulgar essa informação através de vários meios e beneficiar, com isso, mais famílias que queiram ter empregadas domésticas da China Continental?”, questiona.