Governo justifica demolição dos estaleiros de Lai Chi Vun com segurança da população

O secretário para as Obras Públicas e Transportes, Raimundo do Rosário, evocou ontem razões de segurança pública para justificar a demolição de dois dos onze estaleiros de Lai Chi Vun, em Coloane.

“Os estaleiros que foram cuidados não precisam de ser demolidos. No entanto aqueles que não foram alvo de manutenção e que são um perigo para a segurança pública vão ser demolidos”, afirmou o secretário, de acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

Raimundo do Rosário explicou igualmente que mais de 10 terrenos na vila de Lai Chi Vun dizem respeito a concessões provisórias que têm sido renovadas todos os anos.

Sobre estas licenças, o secretário para as Obras Públicas e Transportes afirmou que algumas das construções apresentam riscos estruturais e que as pessoas a quem foram concedidas não fizeram a manutenção exigida. Raimundo do Rosário explicou igualmente que muitas concessões não foram exploradas de acordo com o que tinha sido acordado no contrato celebrado com o Governo.

As informações prestadas pelo secretário foram depois explicada em maior detalhe pela Direcção dos Serviços para os Assuntos Marítimos e de Água à emissora em língua chinesa da Rádio Macau. Segundo a DSAMA, entre os 18 lotes existentes na aldeia de Lai Chi Vun, 11 têm construções que podem ruir a qualquer momento. Assim sendo, e motivos de segurança, estes terrenos vão ser desocupados pelo Executivo. A data para a demolição não foi, no entanto, revelada pela rádio.

Quanto aos restantes terrenos, a DSAMA diz que quatro estão bem conservados e que, nesses casos, as licenças temporárias foram renovadas. Em relação aos restantes três terrenos, estes foram recuperados e entregues ao Instituto Cultural, que vai realizar trabalhos de revitalização.

Questionado sobre o anterior plano para esta área, Raimundo afirmou desconhecer se este ainda se mantinha e acrescentou que não teve quaisquer informações sobre o mesmo nos últimos dois anos.