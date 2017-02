Festival das Lanternas volta a iluminar Albergue SCM

O festival das lanternas vai voltar a estar em destaque no Albergue SCM durante este mês e o início do próximo. No sábado, pelas 18h30, é inaugurada a exposição “Lanternas do Coelhinho, tradicionais e criativas, uma exposição de Carlos Marreiros e Amigos – Parte 12”, ao mesmo tempo que se evoca uma das festividades mais características do continente asiático, o Festival das Lanternas.

O programa da celebração apresenta um leque variado de actividades orientadas para todas as idades. Haverá workshops de caligrafia e a oferta de papéis votivos “Fai Chun”, os Macau Cheong Hong Music Club estarão responsáveis pela música e às crianças serão oferecidas lanternas tradicionais e, ao público em geral, caixas com doces tradicionais da época.

A 12.a parte da mostra alusiva às chamadas “lanternas do coelhinho” prolonga-se até ao dia 5 do próximo mês na Galeria A2 do Albergue SCM, na Calçada da Igreja de São Lázaro. A exposição pode ser visitada de terça-feira a domingo das 12h às 20h e à segunda-feira das 15h às 20h, e a entrada é gratuita.