“Dream Theater – Teatro de Sonho” celebra 9º aniversário com dramaturgia contemporânea

Durante três noites, a Associação Dream Theater – Teatro de Sonho celebra o seu 9º aniversário com a apresentação de uma peça de teatro contemporâneo da autoria da norte-americana Sarah Ruhls. “The Clean House” sobe ao palco por três noites consecutivas, de 24 a 26 deste mês, no Centro Cultural de Macau.

Com “The Clean House”, Sarah Ruhl foi finalista do Pulitzer em 2005 e desde então a obra já foi traduzida para 14 idiomas. No enredo, há uma brasileira que sai do seu país para trabalhar nos Estados Unidos como empregada doméstica, há um médico e uma paciente que se apaixonam e um conjunto de situações caricatas que tem arrancado gargalhadas em várias salas de espectáculos um pouco por todo o mundo. Esta comédia contemporânea sobe ao palco do Centro Cultural de Macau (CCM) por três noites consecutivas (de 24 a 26 deste mês), num espectáculo concebido e encenado por Jason Mok, também dirigente da Associação Dream Theater – Teatro de Sonho.

A obra de Sarah Ruhl leva ao palco a história de uma médica, Lane, no início dos seus cinquenta anos, que contrata uma empregada doméstica chamada Matilde que, na verdade, não gosta de fazer limpezas. Sempre alheada das suas obrigações, Matilde – filha de comediantes –perde horas a imaginar as melhores piadas. A brasileira acaba por conhecer a irmã de Lane, Virginia, que, ao contrário dela, é obcecada por limpezas. É Virginia que, sem que a sua irmã saiba, passa a desempenhar as funções de Matilde. Ao mesmo tempo, o marido de Lane, Charles – também médico – envolve-se com uma das suas pacientes, numa decisão que dá azo a um triângulo amoroso.

“The Clean House” foi a peça eleita pela associação para celebrar o seu 9º aniversário. A “Dream-Theater – Teatro dos Sonhos” empenha-se em promover as artes performativas em Macau e são cinco os actores locais que dão vida às cinco personagens imaginadas por Sarah Ruhl. Josephine Leong, Chan Sai Peng, Autumn Lam, Nada Chan e Kate Leong sobem ao palco para rir e fazer rir a plateia.

A Associação Teatro de Sonho – registada enquanto associação artística em 2008 – começou por apresentar, principalmente, peças de teatro curtas. Porém, em 2004, começou a produzir criações como “A Child’s Dream”, que despertou a atenção do público mais jovem de Macau. Um ano mais tarde, produziu “Set out from the Heaven” baseado no famoso romance de Mitch Albom, “The Five People You Meet In Heaven”. Já em 2007, criaram “Love, Hate” e “The City of Cats”. criações que tiveram origem na cooperação entre a Associação Teatro de Sonho e a Blue Blue Sky Art Association em 2008.

“The Clean House” será apresentada apenas em cantonense, com legendas em chinês e em inglês, e prolonga-se por 2h. Os bilhetes já estão à venda e os preços variam entre as 140 e as 160 patacas. Estudantes a tempo inteiro, estudantes do Conservatório de Macau e idosos podem usufruir de 20 por cento de desconto.