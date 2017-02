O Conselho Consultivo de Serviços Comunitários das Ilhas reuniu ontem e um dos seus membros, Sio Caleo Ieaki, mostrou-se preocupado com o tratamento dos resíduos domésticos. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Sio reconheceu o esforço empreendido pelo Governo na promoção de soluções de reciclagem, mas lamenta que os resultados permaneçam aquém das expectativas, dado que a quantidade reciclada foi muito menor do que a quantidade de resíduos domésticos produzida.

