Charles Richardson mostra trabalhos em 3D em Hong Kong

No próximo sábado, o artista visual britânico Charles Richardson apresenta uma curta-metragem e os trabalhos em três dimensões que resultaram de acção de formação que ministrou na incubadora de artes interdisciplinares Floating Projects, situada na vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong. Os trabalhos integram a exposição “New Territories”.

A curta-metragem de Richardson é um olhar parcial sobre algumas das digitalizações e filmagens do trabalho que foi desenvolvido ao longo de seis semanas no Artist Mutual Support Scheme, no Floating Projects, local que lhe serviu de “base de estudo, espaço de experimentação e plataforma de discussões”, lê-se num comunicado de imprensa enviado pela revista de arte Artomity, de Hong Kong.

O artista, que contou com o apoio do British Council e do Arts Council England para visitar a antiga colónia britânica, vai marcar presença na cerimónia de abertura da exposição. A mostra prolonga-se até ao dia 19 deste mês e as instalações da Floating Projects podem ser visitadas de terça-feira a domingo, das 14h às 20h.