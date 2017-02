Associação do sector imobiliário prevê que preços da habitação vão aumentar este ano

Os preços dos imóveis vão manter a tendência para subir e não baixar durante o ano de 2017, de acordo com as previsões da Associação dos Empresários do Sector Imobiliário de Macau, reveladas ontem durante um encontro de celebração do Ano Novo Chinês.

“Tendo em conta factores políticos, económicos, a escassez de terras, o aumento dos custos e uma relação apertada entre oferta e procura, os preços dos imóveis em Macau em 2017 vão basicamente subir e não descer”, afirmou Ung Choi Kun, presidente da associação, durante o certame.

Em declarações divulgadas pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Ung disse também que considera que os sistemas jurídico e fiscal de controlo do mercado imobiliário estão desajustados em relação aos tempos actuais. “As pessoas comuns não têm como suportar a instabilidade de preços da habitação em Macau. O Governo tem de implementar políticas que apoiem quem quer comprar a sua primeira casa”, defendeu o antigo deputado.