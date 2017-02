Afeganistão: Atentado em Cabul fez 19 mortos

Pelo menos 19 pessoas morreram ontem e 41 outras ficaram feridas num atentado bombista suicida perto do Supremo Tribunal em Cabul, de acordo com um novo balanço feito pelo Ministério da Saúde afegão.

Ismail Kawasi, porta-voz do ministro da Saúde afegão, confirmou o novo balanço de vítimas mortais e de feridos na sequência da explosão, perto de uma porta lateral do tribunal por onde os funcionários judiciais costumam sair após o dia de trabalho. Um porta-voz do Ministério do Interior, Najib Danish, adiantou que uma investigação está neste momento em curso, realçando que nem todas as vítimas foram já identificadas.