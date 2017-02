Adesão a cursos de língua portuguesa aumentou, diz directora da DSEJ

A directora da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), Leong Lai, afirmou ontem, em entrevista à emissora em língua chinesa da Rádio Macau que a taxa de adesão dos residentes do território ao Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo aumentou. A segunda edição da iniciativa registou um crescimento de 14 por cento no número de inscrições quando comparada com a adesão registada na primeira fase do programa.

À mesma emissora, Leong Lai referiu ainda o grau de satisfação comunicado à DSEJ pelas escolas que decidiram apostar em cursos de língua portuguesa, com a procura pelos cursos a superar as melhores expectativas.

A directora dos Serviços de Educação e Juventude assinalou que, no presente ano lectivo, mais de três dezenas de escolas integraram cursos de língua portuguesa nos seus programas, incluindo nos programas de actividades extracurriculares. O número de estabelecimentos de ensino, garantiu a directora da DSEJ, foi superior ao registado no ano lectivo 2015/2016.