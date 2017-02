O Instituto Internacional de Macau (IIM) acaba de lançar o livro “Pearl River Delta – From World Factory to Global Innovator”, da autoria de Thomas Chan e Louise do Rosário. O volume conta com a coordenação de Gonçalo César de Sá, da Macaulink. A obra, que conta com o apoio da Fundação Macau, explora nove cidades do Delta do Rio das Pérolas: Guangzhou, Shenzhen, Foshan, Dongguan, Huizghou, Zhongshan, Jianmen, Zhuhai e Zhaoqing.

“Para além da descrição desta região, incide esta edição ilustrada num estudo detalhado de cada uma das cidades, focando a presente e contínua modernização das suas indústrias e infraestruturas, que fazem parte de 13º Plano Quinquenal da República popular da China (2016-2020) e da iniciativa ‘Uma Faixa, Uma Rota’, apresentando dados estatísticos de relevância”, pode ler-se na nota remetida à imprensa pelo IIM. O livro pode ser adquirido na Macaulink, na Livraria Portuguesa e ainda na sede do IIM.