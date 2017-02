Tóquio aceita entrada de atletas norte-coreanos

As autoridades japonesas vão permitir a entrada no país de atletas norte-coreanos para que participem nos Jogos Asiáticos de Inverno, o que representa uma excepção às sanções contra Pyongyang estabelecidas pelo executivo de Tóquio.

Segundo fontes do governo citadas pela agência Kyodo, o Japão vai levantar o veto de entrada aos cidadãos norte-coreanos para que os atletas e oficiais possam participar na competição que decorre entre 19 e 26 de Fevereiro em Sapporo (norte).

O Japão já tinha permitido, no ano passado, a entrada da selecção feminina de futebol norte-coreana para um jogo de qualificação para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro (2016).

Cerca de duas dezenas de norte-coreanos, incluindo sete atletas, já solicitaram autorizações de entrada, confirmaram fontes do comité organizador do evento desportivo à Kyodo. Espera-se que a delegação da Coreia do Norte chegue a Sapporo, através da República Popular da China, dias antes da competição.

Um total de 2.000 atletas e oficiais de 32 países e regiões do continente participa nos Jogos Asiáticos de Inverno, segundo a organização.

Em Novembro passado, o Conselho de Segurança da ONU reforçou as sanções contra a Coreia do Norte com o objectivo de parar o avanço do programa nuclear do país asiático. Como complemento a estas medidas, o Governo do Japão decidiu então aumentar as suas sanções contra o regime de Pyongyang, impondo medidas de natureza económica, mas também de natureza desportiva.

Macau deve estar representado na edição de 2017 dos Jogos Asiáticos de Inverno pela mão da selecção de hóquei no gelo, que se prepara para disputar o torneio referente à II Divisão da prova.