Sangue novo na candidatura de Melinda Chan à Assembleia Legislativa

Melinda Chan ainda não concluiu a lista com que vai procurar a re-eleição à Assembleia Legislativa (AL). Nas duas últimas eleições, Wu Kam Hon e Wu Keng Kuong posicionaram-se na segunda e na terceira linha da candidatura, mas a deputada não descarta a possibilidade de introduzir sangue novo na corrida ao hemiciclo.

Elisa Gao

Deputada à Assembleia Legislativa desde 2009, Melinda Chan está já a trabalhar na preparação da candidatura com que deve procurar a reeleição à Assembleia Legislativa. A lista está ainda por definir, mas a candidata já avançou com uma garantia: “Alguns nomes da lista vão mudar”. As alterações poderão passar, de resto, pela substituição dos candidatos que a acompanharam na corrida ao hemiciclo há quatro anos. Wu Kam Hon e Wu Keng Kuon ainda não têm lugar cativo na linha da frente da candidatura liderada por Chan Mei Yi.

Ontem, no almoço de celebração do Ano Novo Lunar dinamizado pela Associação de Beneficência Sin Meng com o apoio do escritório de Melinda Chan, a deputada assegurou, em declarações aos meios de comunicação social, que ainda não decidiu quem serão os membros da lista: “Ainda não discutimos [a lista], portanto ainda não convidámos os candidatos”, disse a parlamentar. Chan garantiu no entanto, que “Wu [Keng Kuong] está na fila para fazer parte da listagem”.

Foi, precisamente, Wu Keng Kuong, presidente da Associação de Indústria Turística de Macau, quem fez o discurso inaugural do Almoço da Primavera. Aos jornalistas, afirmou que fará parte da candidatura mas que não está certo relativamente à posição que ocupará: “Estive na lista nas últimas duas eleições e ficarei no grupo este ano também”, explicou o dirigente associativo.

A UBER E A REVISÃO DA REGULAMENTAÇÃO DA INDÚSTRIA DOS TÁXIS

Os serviços prestados pela Uber no território voltaram a merecer críticas a Melinda Chan. Na passada quinta-feira, a empresa – que presta serviços electrónicos na área do transporte privado – anunciou a suspensão dos serviços em Taiwan devido à aplicação, por parte das autoridades formosinas, de coimas elevadas. Quanto ao caso específico do território, a deputada defendeu que “Macau também sanciona a Uber do ponto de vista da legislação” e salientou que “a Uber devia retirar-se depois de saber todos os inconvenientes.”

A parlamentar lembrou que “a Uber é ilegal” e defendeu que “o Governo devia ter mais regulamentações no que respeita à indústria local dos táxis de forma a que o sector possa conhecer um desenvolvimento mais saudável”.

Até ao momento, a proposta de revisão do Regulamento que norteia a actividade de táxis e carros de aluguer não foi ainda entregue à Assembleia Legislativa. No entender da deputada, a revisão da legislação – que foi adiada por dois anos – e os avanços do Governo têm sido lentos.

Também a revisão da Lei de Protecção do Consumidor foi adiada para a próxima sessão legislativa, numa decisão com a qual Melinda Chan não concorda: “O Governo disse que só restam nove meses e que não são suficientes [para concluir os trabalhos]. Mas eu acho que se o diploma for submetido à AL, a AL vai processá-la o mais rápido possível”, assinalou a deputada. “O Governo não pode culpar a Assembleia Legislativa pela falta de tempo porque se não submetem a lei, como é que sabem que não temos tempo suficiente? Eu acho que é uma desculpa [do Governo]”, considerou a futura candidata às eleições legislativas. Chan acredita que se o Governo submeter o diploma à apreciação do hemiciclo os os deputados e as três Comissões da Assembleia Legislativa envidarão os melhores esforços para terminar o trabalho.