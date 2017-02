Sandy Lam actua na Arena do Cotai a 4 de Março

Sandy Lam é uma veterana da indústria musical de Hong Kong e traz a Macau um espectáculo com um repertório composto por baladas clássicas e músicas que convidam à dança, acompanhadas por músicos de renome internacional, coreografias e figurinos. O espectáculo, no âmbito da digressão “Sandy Lam Pranava World Tour – Macao” está agendado para o dia 4 de Março, na Arena do Cotai.

A carreira de Lam arrancou em 1985 como DJ na Commercial Radio de Hong Kong, onde esteve até a sua habilidade enquanto cantora ter sido descoberta. “Gray”, “Still”, “Crazy” estão entre os seus maiores sucessos. Recentemente, participou num programa musical numa estação de televisão da China Continental “Singer 5”.

Ao longo de mais de três décadas de carreira, a artista oriunda da vizinha RAEHK conquistou algumas distinções de grande nomeada entre as quais se incluem os galardões para “melhor vocalista feminina” e “para melhor artista de entretenimento da Ásia-Pacífico”. Lam recebeu ainda um prémio honorário pelo contributo dado para a indústria da música.

O espectáculo na Arena do Cotai tem início às 20h do dia 4 de Março. O valor dos bilhetes varia entre as 380 e as 1,380 patacas. Os ingressos podem ser adquiridos nos locais habituais a partir de hoje.