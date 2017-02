Residente pegou fogo a roupa de cama no CHCSJ

As instalações dos Serviços de Urgência do Centro Hospitalar Conde de São Januário foram ao início da madrugada de ontem alvo de um caso de fogo posto.

Na origem da ocorrência, e de acordo com as informações transmitidas pela Polícia Judiciária à emissora em língua chinesa da Rádio Macau, esteve um residente do território que terá sido transportado de ambulância para o hospital público.

O homem, de 50 anos e aparentemente acometido de perturbações mentais, foi conduzido a um quarto para ser observado por um dos médicos que se encontrava de plantão. Enquanto esperava pelo clínico, o homem fez uso de um isqueiro que trazia consigo e pegou fogo aos lençóis e ao colchão da cama em que se encontrava deitado. As chamas acabaram por ser apagadas pelos próprios funcionários do Conde de São Januário, que recorreram a um extintor para o efeito. O caso foi entregue à Polícia Judiciária para investigação.