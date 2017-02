Polícia Judiciária dá posse a duas novas chefias

Tomaram ontem posse duas novas chefias na Polícia Judiciária (PJ). Suen Kam Fai, inspector de 1ª classe, assumiu funções como director da Escola da Polícia Judiciária. Luís Leong, também inspector de 1ª classe, é agora chefe da Divisão de Investigação de Crimes Relacionados com o Jogo.

De acordo com informação ontem facultada à imprensa pela corporação, Suen Kam Fai, mestre em Direito, ingressou na Directoria da Polícia Judiciária em 1990. Depois de vários cargos de chefia – inclusive das divisões de investigação de crimes de branqueamento de capitais e de crimes relacionados com o jogo – o inspector ocupava já, desde Setembro último, o cargo de director da Escola da Polícia Judiciária, ainda que em regime de substituição. Suen Kam Fai desempenhou ainda funções como porta-voz da Polícia Judiciária.

Já Luís Leong, licenciado em Direito, ingressou na Directoria da Polícia Judiciária em 1993. Entre os vários cargos que ocupou está o de chefia funcional do Núcleo de Investigação da Divisão de Informações, departamento de onde transita, em 2011, para a função de chefe da Divisão de Investigação Especial. O inspector encontrava-se já desde Setembro de 2016 como chefe da Divisão de Investigação de Crimes Relacionados com o Jogo, em regime de substituição. Luís Leong foi ainda assessor no gabinete do secretário para a Segurança.

“Os mesmos estão aptos a estipular a orientação de formação para o pessoal de investigação, concretizar o novo conceito de policiamento, cumprir as atribuições conferidas por lei, a fim de responder à nova situação de segurança”, refere a mesma nota emitida pela PJ.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...