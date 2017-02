PJ prendeu trabalhador não-residente por violência doméstica

A Polícia Judiciária prendeu um homem de 44 anos, suspeito de agredir e violar repetidamente a mulher com que se encontrava casado há 19 anos. Os episódios de violência doméstica ter-se-ão tornado mais frequentes de há dois anos e meio a esta parte, embora a mulher tenha confessado – depois de prestar declarações à polícia de investigação do território – que já tinha sofrido agressões antes mesmo da família se mudar para Macau.

A vítima foi a primeira a imigrar para a RAEM, em 2012. Ao fim de algum tempo no território, a mulher solicitou às autoridades locais carta branca para trazer os dois filhos menores para Macau. O homem acabaria por se reunir com a família dois anos depois, numa altura em que as relações no seio do casal já não eram as melhores. Na origem das desavenças estaria uma relação extra-conjugal que o Homem manteve com outra mulher. Confrontado pela esposa, o homem respondia frequentemente com murros e pontapés.

O agressor, que desempenhava funções como segurança num casino, terá também apertado o pescoço ao filho mais velho com recurso a um cinto depois do jovem ter tirado más notas na escola.

