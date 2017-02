Patriots conquistam “Super Bowl” em jogo de loucos

Os New England Patriots venceram sensacionalmente a 51.ª edição do Super Bowl, ao baterem no domingo (madrugada de segunda-feira em Macau) os Atlanta Falcons por 34-28, após o primeiro prolongamento de sempre e depois de estarem a perder por 25 pontos, em Houston.

No NGR Stadium, os Patriots escreveram história, rumo ao seu quinto título (depois dos conquistados em 2002, em 2004, em 2005 e em 2015) já que, na final da Liga norte-americana de futebol americano, nunca uma equipa ganhara após uma desvantagem superior a 10 pontos.

Os Falcons, que haviam perdido a única final disputada, em 1999, tiveram ‘mão e meia’ no troféu Vince Lombardi, com vantagens ‘gigantescas’ de 21-0 e 28-3, mas, com o jogo ‘perdido’, o veterano Tom Brady, de 39 anos, fez ‘magia’.

Rumo ao seu quinto título, o máximo de um ‘quarterback’, Brady começou a fazer funcionar o ataque dos Patriots, com passes acertados, uns atrás dos outros, para mais uma série de recordes, que lhe valeram o quarto ‘MVP’ (Jogador Mais Valioso’) do ‘Super Bowl’, contra três do ‘mito’ Joe Montana.