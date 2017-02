Paredes da Galeria do Tap Seac foram vandalizadas

A Polícia Judiciária lançou uma investigação com o objectivo de apurar a autoria dos graffiti que foram pintados em três das paredes exteriores da Galeria do Tap Seac, situada no final da praça homónima.

O edifício que acolhe a Galeria faz parte do grupo de imóveis que integram a listagem do Património Cultural de Macau. Os graffiti, que terão sido feitos durante a madrugada de ontem, foram descobertos por um funcionário do Instituto Cultural. O organismo ainda dirigido por Guilherme Ung Vai Meng estima que o acto de vandalismo tenha estado na origem de prejuízos na ordem das 20 mil patacas.

O Instituto Cultural condenou veementemente o gesto e prometeu trabalhar para que o aspecto original da Galeria seja recuperado o mais brevemente possível. O caso foi entregue à Polícia Judiciária.