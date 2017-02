Onde estiveram os turistas chineses em 2016?

A vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong e Taiwan tiveram dificuldades em atrair visitantes da China Continental no ano passado. Macau também, ainda que em grau mais diminuto. A tendência deixou os analistas estupefactos, até porque as viagens para fora efectuadas pelos cidadãos chineses continuam a aumentar.

Pela primeira vez na história, mais de metade de todas as travessias fronteiriças a partir da República Popular da China não terminaram em territórios abrangidos pelo conceito de “Grande China”, nomeadamente Macau, Hong Kong e Taiwan. Os três destinos combinados receberam quase quatro milhões de visitantes a menos em 2016, comparativamente a 2015. Apenas graças a um aumento de sete milhões de viagens para destinos no resto do mundo foi possível assegurar uma taxa de crescimento positiva para o turismo chinês.

De acordo com os últimos estudos do Instituto de Investigação do Turismo Exterior da China (COTRI, na sigla em inglês), divulgados numa análise publicada na plataforma electrónica da revista Forbes, do total de 136,8 de saídas de cidadãos da China Continental registadas nas alfândegas chinesas no ano passado, 66,7 milhões (48,8 por cento) tiveram como destino os territórios da Grande China, enquanto o resto do mundo recebeu os restantes 70,1 milhões (51,2 por cento) de visitantes. Comparativamente aos 133,2 milhões de saídas registadas em 2015, os números obtidos no último ano representam uma taxa de crescimento anual de 2,7 por cento, o valor mais baixo desde que a República Popular da China começou a permitir que os seus cidadãos fizessem turismo no exterior.

A principal razão para a desaceleração foi o decréscimo no número de viagens para Hong Kong e Taiwan. Enquanto em Taiwan a chegada de um novo Governo ao poder, hostil à política de “Uma Só China”, motivou uma redução drástica no número de chineses que atravessaram o Estreito da Formosa, em Hong Kong as restrições no acesso para residentes de Shenzhen que começaram a vigorar em 2015 explicam parte da evolução: “O facto de Hong Kong ter perdido o seu apelo enquanto paraíso de compras para as concorrentes Seul ou Tóquio, bem como o facto de ter deixado de ser um destino que confere ‘direito à gabarolice’, devem ser considerados para se perceber os problemas que atravessam as indústrias do turismo e retalho de Hong Kong”, observa Wolfgang Georg Arlt, fundador e director do COTRI e autor do artigo em questão.

“Macau soube reter essa tendência com mais sucesso”, acrescenta o investigador, notando que, após um total de 20,41 milhões de chegadas da China Continental à RAEM em 2015 (quatro por cento menos do que em 2014), os resultados de 2016 mantiveram-se sensivelmente os mesmos, com 20,45 milhões de visitantes a serem oriundos da China Continental. A meta foi mesmo cruzada com um minúsculo empurrão homólogo de 0,2 por cento para terreno positivo.

Estabilização para 2017

Seja como for, os investigadores da COTRI não contam com “desenvolvimentos catastróficos” para 2017, acreditando que os números verificados em 2016 para Hong Kong e Taiwan constituem o clímax do declínio, devendo estabilizar durante este ano. Com efeito, as previsões apontam para a realização de 68 milhões de viagens entre a China Continental e os territórios da Grande China em 2017, um ligeiro aumento de dois por cento relativamente a 2016: “A razão é que, com o mundo exterior a aparentar estar a ficar cada vez mais perigoso, e os destinos domésticos cada vez mais lotados e inflacionados, haverá mais gente da China Continental a concluir que uma visita a Hong Kong, Macau ou Taiwan é um bom compromisso entre o seu anseio de viajar para fora e o desejo de segurança”, conclui Arlt.