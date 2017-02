Mil novas empresas viram a luz do dia no último trimestre do ano do passado

Nos três últimos meses do ano passado foram constituídas 1047 novas empresas, menos um por cento do que em igual período de 2015. Maior foi a queda do capital social associado às novas sociedades, que se cifrou em 347 milhões de patacas, um montante 15,7 por cento inferior ao movimentado no último trimestre do ano imediatamente anterior. Em termos de ramos de actividade económica, constituíram-se 329 sociedades de comércio por grosso e a retalho, 287 sociedades de serviços prestados às empresas e 127 sociedades de construção. Em contrapartida, o último trimestre de 2016 viu desaparecer 193 sociedades, mais 22 do que no mesmo período de 2015.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...