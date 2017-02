Massa monetária em Macau continuou a crescer em Dezembro

A massa monetária – dinheiro em circulação mais os depósitos compulsórios dos bancos – de Macau continuou a crescer no mês de Dezembro, de acordo com as últimas estatísticas divulgadas pela Autoridade Monetária de Macau (AMCM). A circulação monetária e os depósitos à ordem cresceram um por cento e oito por cento, respectivamente.

De acordo com o relatório “Estatísticas Monetárias e Financeiras – Dezembro de 2016”, divulgado ontem, o dólar de Hong Kong manteve o seu estatuto de moeda de maior peso no agregado monetário de Macau, correspondendo a 54,3 por cento da massa monetária em circulação. Por sua vez, a pataca mantém-se como a segunda unidade monetária mais importante com um peso de 30,6 por cento, seguida do dólar dos EUA (8,6 por cento) e do yuan (4,2 por cento).

Comparativamente ao mês de Novembro, o total de depósitos criados junto dos bancos comerciais do território registou um acréscimo de 0,7 por cento, atingindo 942,1 mil milhões de patacas, enquanto os depósitos do sector público na actividade bancária cresceram 6,2 por cento, para 174,8 mil milhões de patacas.

Já os empréstimos internos ao sector privado registaram um crescimento de 1,8 por cento comparativamente ao mês anterior, atingindo os 422,7 mil milhões de patacas. A larga maioria dos empréstimos realizados (65,6 por cento) foram concedidos em dólares de Hong Kong, comparativamente a 29,3 por cento de créditos concedidos em patacas. Os empréstimos ao exterior decresceram 2,6 por cento, para 361,7 mil milhões de patacas.

Os depósitos de residentes aumentaram 2,6 por cento relativamente ao mês anterior, atingindo 518,9 mil milhões de patacas, enquanto os depósitos de não-residentes decresceram 6,2 por cento para 248,3 mil milhões de patacas. Os depósitos do sector público na actividade bancária, por sua vez, cresceram 6,2 por cento para os 174,8 mil milhões de patacas.