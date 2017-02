Macau recebeu mais de 930 mil turistas durante Ano Novo Chinês

Mais de 930 mil turistas entraram no território durante a semana do Ano Novo chinês. O número revela um aumento de 9,9 por cento face ao valor obtido em igual período do ano passado, indicam dados oficiais ontem divulgados.

Entre 27 de Janeiro e 2 de Fevereiro – a chamada ‘semana dourada’ durante a qual muitos chineses gozam de feriados – entraram em Macau 660 mil turistas provenientes do interior da China, ou 70,9 por cento do total dos visitantes, num aumento de 13,8 por cento em relação a 2016.

Os visitantes de Hong Kong totalizaram perto de 200 mil entradas, num aumento de 5 por cento face a igual período do ano passado.

Já o número de turistas oriundos de Taiwan registou uma quebra de 15,9 por cento, com 20 mil turistas formosinos a assomarem ao território durante o período em questão.

O mercado internacional desceu 3 por cento, em comparação com o início do ano do Macaco, com 50 mil entradas, de acordo com os dados ontem divulgados pela Direcção dos Serviços de Turismo de Macau.