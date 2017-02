Judiciária nega risco substancial de atentado terrorista

O South China Morning Post diz que a insistência de Donald Trump no fecho das fronteiras dos Estados Unidos a cidadãos de sete países de maioria islâmica deixa Macau sobre pressão acrescida. A consultora Vickers and Associates reitera, no seu último relatório, que a RAEM é vulnerável a um eventual ataque terrorista, mas a PJ assegura que não há nada a temer.

Um responsável pela Polícia Judiciária negou esta segunda-feira que o território esteja numa situação de particular vulnerabilidade no que toca à eventualidade de ser alvo de um ataque terrorista.

O jornal South China Morning Post dava a entender, na sua edição de ontem, que os planos de Donald Trump, de limitar a entrada nos Estados Unidos de cidadãos de sete países de maioria muçulmana, colocam Macau sob pressão acrescida no que diz respeito à possibilidade de um atentado terrorista direccionado contra interesses norte-americanos no território. O maior diário em língua inglesa da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong fundamenta a notícia ontem publicada nas conclusões do último relatório de avaliação de risco conduzido pela Vickers and Associates Limited. A empresa de Steve Vickers, antigo director do Gabinete de Inteligência Criminal da Polícia de Hong Kong, reitera a ideia de que a RAEM está mais exposta a um ataque terrorista do que qualquer outro país ou região da Ásia Oriental: “ Uma ameaça subestimada é o terrorismo. Macau representa uma aglomeração única de interesses chineses, americanos e judaicos, a que há a juntar tríades e grupos de crime organizados, ligados à exploração de uma actividade – o jogo – que os islamistas definem como pecaminosa. Pior: a cidade é vulnerável”, defende a Vickers and Associates Limited, citada pelo South China Morning Post.

O jornal sustenta ainda que as autoridades do território têm vindo a submeter os viajantes oriundos de países de maioria islâmica a um escrutínio mais intenso, submetendo-os a procedimentos de segurança mais apertados. As forças de segurança terão indicações para ter em particular atenção visitantes e turistas oriundos de países muçulmanos cujo último porto de embarque sejam as Filipinas.

As alegadas indicações vão ao encontro do que Steve Vickers escreveu no último relatório de avaliação de risco focado no mercado de jogo do território: “As Filipinas são definitivamente o ele mais fraco porque apresentam uma orla costeira que para além de vasta é relativamente porosa e multifacetada. A estes factores há a acrescentar o facto de existir, no sul do país, uma rede concreta de apoio ao Islão radical”, recorda o analista.

As reacções ao artigo ontem publicado pelo South China Morning Post não se fizeram esperar e a alegada possibilidade da RAEM poder estar na mira de organizações terroristas foi mesmo discutida no programa “Fórum Macau”, da emissora em língua chinesa da Rádio Macau. Cheang Pou Seong, porta-voz da Polícia Judiciária e responsável pelo Departamento de Ligação entre a Polícia e a Comunidade garantiu que as autoridades do território não dispõem de quaisquer informações concretas que consubstanciem os receios suscitados pela Vickers and Associates Limited.

Aos microfones da Ou Mun Tin Toi, Cheang Pou Seong adiantou ainda que a Policia Judiciária investigou por duas ocasiões, em 2015 e em 2016, mensagens de telemóvel que davam conta da eventual organização de investidas terroristas no território. As averiguações conduzidas pela polícia de investigação levaram o organismo a considerar como “inconsequentes” as ameaças veiculadas nas mensagens em questão.

O porta-voz da PJ sublinhou que Macau é um território seguro e lembrou que as forças de segurança locais estão em contacto permanente quer com a Interpol, quer com as autoridades dos países e regiões vizinhas. Cheang vai mais longe e diz que os Serviços de Polícia Unitários fizeram um trabalho assinalável no que toca à recolha e à análise de informação relativa à segurança da RAEM. O responsável lembra ainda que as forças de segurança do território adoptaram várias medidas para reforçar a luta contra o terrorismo, tendo inclusive organizado simulacros de operações anti-terror que foram mantidos em segredo para não criar alarme entre os residentes de Macau. Cheang Pou Seong procurou tranquilizar os ouvintes da emissora em língua chinesa da Rádio Macau e terminou a sua intervenção com uma garantia: “Não há nada a temer”.