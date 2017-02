Jogo: Concessionárias de Macau em Londres para explorar potencial da realidade virtual

Uma delegação da indústria do jogo do território vai marcar presença na International Casino Exhibition (ICE), certame que arranca hoje em Londres, no Reino Unido. O presidente da Macau Gaming Equipment Manufacturers Association, Jay Chun, adiantou em comunicado que vai liderar um grupo de 20 quadros superiores de oito organizações comerciais de jogo de Macau, noticiou ontem o portal GGRAsia.

Na exposição com enfoque na indústria do jogo, a comitiva do território vai procurar sobretudo “ explorar os avanços na inteligência artificial e na realidade virtual” com o propósito de perceber que impacto poderão ter sobre a indústria do jogo, sublinha a mesma plataforma.

Jay Chun, dirigente da Paradise Entretainment Ltd, empresa da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong que comercializa os seus produtos de jogo electrónico através da marca LT Game, assumiu que o seu plano é lançar soluções virtuais nos casinos de Macau no segundo ou no terceiro trimestre deste ano.