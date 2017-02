IACM promete esforço para que novo mercado abastecedor comece a operar no segundo trimestre

O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais espera que o novo Mercado Abastecedor de Macau comece a operar no segundo trimestre deste ano. A ideia foi reforçada pelo presidente do IACM, José Tavares na resposta a uma interpelação escrita da deputada Kwan Tsui Hang, datada de 9 de Janeiro.

“O IACM está em contacto com o Gabinete para os Desenvolvimento de Infra-Estruturas, DSAT e com o actual abastecedor do mercado – assim como com os vendedores por grosso relacionados – na esperança de que as operações possam arrancar no segundo trimestre de 2017”, escreveu José Tavares.

“A prioridade neste momento passa por fazer o trabalho de mudança, assim como garantir que os outros procedimentos decorram sem sobressaltos”, acrescentou sobre as novas instalações do mercado, situadas no Parque Industrial Transfronteiriço Zhuhai-Macau, na Ilha Verde.

Anteriormente, o Governo tinha afirmado que os trabalhos de construção das novas valências do mercado seriam terminados até ao fim de Março deste ano. No documento não são mencionados quaisquer atrasos nas obras.

Sobre a eventual revisão do contrato de concessão com a empresa abastecedora, a Nam Yue, que termina em 2022, o presidente do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais diz que quaisquer alterações só acontecerão depois do prazo expirar.

Contudo o presidente do IACM explica a Kwan Tsui Hang que acredita que com o aumento das bancas de venda no novo mercado que haverá uma maior competição que se vai reflectir no preço e “beneficiar a população”.

Sobre a ocupação das novas bancas de venda, José Tavares explica que existe actualmente uma lista de espera com vários vendedores por grosso e que os espaços vão ser ocupadas de acordo com a ordem de espera, até que todos as bancas sejam ocupadas.