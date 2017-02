Governo prevê adesão moderada de residentes ao plano de abate de motociclos poluentes

O Governo tirou ontem o véu ao “Plano de Apoio Financeiro ao Abate de Motociclos e Ciclomotores com Motor a Dois Tempos”. A medida tem por objectivo garantir a melhoria progressiva da qualidade do ar nas estradas de Macau. Raymond Tam, director dos Serviços de Protecção Ambiental, espera que 30 por cento dos condutores afectados pela iniciativa adiram voluntariamente à medida.

Inserido no pacote de medidas políticas com que o Governo tenciona promover a melhoria da qualidade do ar em Macau, o “Plano de Apoio Financeiro ao Abate de Motociclos e Ciclomotores com Motor a Dois Tempos” foi ontem publicado em Boletim Oficial e apresentado em detalhe pela Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA). Raymond Tam, director da DSPA, sublinhou que, com o plano, o Governo tenciona “incentivar o abate deste tipo de motas para melhorar a situação” ambiental da cidade. O Executivo estima que os proprietários de 9575 motociclos com as características nomeadas nos termos do regulamento vão aderir voluntariamente à iniciativa. A fasquia equivale a 30 por cento dos veículos visados.

O Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética (FPACE) poderá ter que desembolsar um montante superior a 30 milhões de patacas caso a iniciativa se revele cem por cento bem sucedida: “Numa situação muito positiva, quando todos os motociclos [e ciclomotores com motor a dois tempos] participarem neste plano a previsão é que o valor total [do apoio financeiro de 3500 patacas concedido aos proprietários] possa exceder os 30 milhões de patacas”, revelou Tam Vai Man.

O valor de 3500 patacas foi defenido tendo em conta um conjunto de aspectos variados relativos ao território e a outras regiões onde a RAEM foi buscar inspiração: “Temos que considerar a experiência de outras regiões e a realidade de Macau. Também consideramos o mercado de Macau para definir este valor”, esclareceu o director dos Serviços de Protecção Ambiental.

Os candidatos que cumpram os requisitos definidos pelo Governo poderão apresentar a documentação na DSPA a partir do próximo dia 15, sendo que o prazo para apresentação de candidaturas se prolonga até ao dia 30 do mês de Junho. Raymond Tam esclareceu que aqueles que apresentarem o pedido de apoio “antes do dia 31 de Março deste ano podem ser isentos do pagamento do imposto de circulação” (o imposto é liquidado e pago de Janeiro a Março de cada ano).

Depois de receber a notificação da decisão de concessão financeira, o candidato deve entregar o seu motociclo ou ciclomotor no Centro de Inspecções de Motociclo, em Macau, para efeitos de abate. O prazo de resposta por parte do Governo pode estender-se até aos 75 dias: “ Este prazo é o tempo mais longo para tomar a decisão. O período mais breve para completar o processo de aprovação é possível que seja de sete dias úteis”, garantiu Tam Vai Man.

O apoio financeiro será canalizado para “os proprietários de motociclos ou de ciclomotores com motor a dois tempos, com matrícula de Macau em vigor, que tenham efectuado o pagamento de imposto, ou dele estejam isentos, com excepção dos proprietários a cujos motociclos, ou ciclomotores, com motor a dois tempos tenham sido atribuídas novas matrículas após 1 de Setembro de 2014”, explicou o sub-director da DSPA, Ip Kuong Lam.

O motivo para a exclusão dos veículos com matrículas posteriores a 1 de Setembro de 2014, indicou Ip Kuong Lam, é que, a partir desse ano, as matrículas de alguns motociclos e ciclomotores foram “canceladas”. Na mesma altura, foram também realizadas várias sessões de esclarecimento para saber as opiniões da população e dos ambientalistas sobre o plano agora implementado. J.F.