Finalistas do Man Booker e a estreia de Sérgio Godinho como romancista no regresso do Rota das Letras

Entre 4 e 19 de Março, o Festival Literário de Macau – Rota das Letras volta a instalar-se no Edifício do Antigo Tribunal. O programa da 6.ª edição do certame, fundado em 2012, integra dois finalistas de 2016 do Man Booker Prize, mas também Sérgio Godinho. O cantautor traz ao festival aquele que é o seu primeiro romance. Escritores, jornalistas e realizadores debatem temas que atravessam a actualidade, como a crise dos refugiados, as migrações e o terrorismo.

Sílvia Gonçalves

Na sua 6ª edição, o principal encontro literário do território traz no programa dois finalistas de 2016 do Man Booker Prize – a canadiana Madeleine Thien e o escocês Graeme Macrae Burnet – e ainda o conhecido romancista chinês Yu Hua. De Portugal chegam o músico e compositor Sérgio Godinho – que apresenta no festival o seu primeiro romance, “Coração Mais que Perfeito” – o escritor Bruno Vieira Amaral, vencedor do Prémio José Saramago, e o escritor, poeta e tradutor Pedro Mexia. O programa deste ano, ontem divulgado, abre ainda espaço à discussão em torno da crise dos refugiados e do terrorismo. Pela primeira vez, o Rota das Letras integra um programa de escritores em residência, em parceria com o Departamento de Inglês da Universidade de Macau.

À 6ª edição, cresce o festival para envolver vozes da literatura contemporânea que chegam de latitudes diversas, com particular enfoque nas línguas chinesa e portuguesa. Filha de imigrantes chineses-malaios, a canadiana Madeleine Thien e o escocês Graeme Macrae Burnet, finalistas de 2016 do Man Booker Prize, marcam presença no Rota das Letras. Burnet foi em 2013 vencedor do prémio Scottish Book Trust New Writer. Do extenso lote de autores chineses, o destaque vai para Yu Hua, autor do romance “To Live”, editado em 1992. Da China chega ainda Qin Wenjun, conhecida escritora de literatura infantil, com 80 livros publicados. Entre as novas vozes da literatura chinesa figura Zhang Yueran, originária de Jinan, incluída em 2012 pela revista Unitas na lista dos 20 escritores mais notáveis com menos de 40 anos. A eles juntam-se Ouyang Jianghe, btr e Wang Jianxin. De Hong Kong chegam Liu Waitong, Dorothy Tse e Xu Xi. De Taiwan marcam presença Lo Yi-Chin, Chen Li e Wang Cong-wei.

Em destaque na edição deste ano estará a crise dos refugiados, bem como a problemática das migrações. O programa integra intervenções de autores e a apresentação de filmes que abordam algumas das questões que atravessam a actualidade em matéria de direitos humanos. É o caso da escritora iraniana-australiana Sanaz Fotouhi, autora de vários documentários produzidos no Irão e no Afeganistão.

Clara Law, nascida em Macau e a residir na Austrália desde a década de 90, traz ao Rota das Letras o documentário “Letters to Ali”, que narra a história de um rapaz afegão que procura asilo na Austrália. Presente estará também o produtor, escritor e guionista Eddie Fong. O escritor português Henrique Raposo junta-se ao jornalista e repórter de guerra José Manuel Rosendo num debate sobre os refugiados, a migração e o terrorismo.

“A experiência de crescer num contexto multicultural será abordada por autores cuja herança cultural difere do ambiente em que foram criados ou em que vivem actualmente”, escreve a organização do festival, em comunicado. Nesse contexto inclui-se o escritor e ensaísta australiano Brian Castro, nascido em Hong Kong e com ascendência portuguesa, chinesa e inglesa. E ainda a escritora, poeta e ensaísta de Goa, Jessica Faleiro, o autor curdo Ciwanmerd Kulek e a escritora sul-coreana Krys Lee.

Na edição de 2017, o festival faz uma primeira incursão no género da banda-desenhada. Presente estará o escritor, fotógrafo e autor de BD, Philippe Graton, que relançou a série com a personagem Michel Vaillant, criada pelo seu pai, Jean Graton. A ele juntam-se os autores Clément Baloup, Oliver Phommavanh, Ziyuan Wu e Filipe Melo.

Sérgio Godinho estreia-se no Rota das Letras enquanto autor, para apresentar “Coração Mais que Perfeito”, o seu primeiro romance. De Portugal chegam ainda Pedro Mexia, poeta, escritor, tradutor, crítico literário e comentador, e Bruno Vieira Amaral, vencedor do Prémio José Saramago, e ainda os romancistas de ficção histórica João Morgado e Raquel Ochoa. De regresso ao território estará o jornalista e romancista José Rodrigues dos Santos. Entre os autores e criadores residentes em Macau que marcam presença no festival, figuram Konstantin Bessmertny, José Manuel Simões, Inocência Mata, Rai Matsu, Lawrence Lei e Eric Chau.

O cartaz de espectáculos inclui um concerto de Sérgio Godinho, a 15 de Março no Teatro do Venetian. No dia seguinte, no mesmo local, sobe ao palco a cantora taiwanesa Christine C.C. Hsu. A companhia de teatro Gil Mac e DEMO apresenta uma performance inspirada em Camilo Pessanha, em local ainda a designar.

O Rota das Letras dá início nesta edição a um Programa de Escritores em Residência, organizado em parceria com o Departamento de Inglês da Universidade de Macau. Grace Chia, de Singapura, é a primeira autora a participar no projecto (ver caixa). O festival acolhe ainda o Encontro de Escritores de Língua Portuguesa, em parceria com a União das Cidades Capitais e língua Portuguesa (UCCLA) e dá início a uma cooperação com o Morabeza – Festival Literário de Cabo Verde, cuja edição inaugural terá lugar no último trimestre deste ano, na Cidade da Praia. A parceria, esclarece a mesma nota, “prevê que todos os anos um autor de Macau participe no evento literário de Cabo-Verde e vice-versa”.