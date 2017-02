Estacionamento ilegal na via pública recua em Janeiro

O número de casos de veículos mal estacionados registados pela Polícia de Segurança Pública (PSP) no mês passado ultrapassaram os 59 mil, o que corresponde a uma média de 1900 infracções por dia. Os números mostram, ainda assim, uma redução relativamente aos 61 mil casos registados em Janeiro de 2016.

Ainda de acordo com as estatísticas ontem apresentadas pela PSP durante a habitual conferência de imprensa semanal conjunta com a Polícia Judiciária (PJ) em que são apresentadas as ocorrências do fim-de-semana, apesar da redução, aumentaram os casos de infracções ocorridas em zona paga controlada por parquímetros: de 18 mil no primeiro mês de 2016, aumentaram para 24 mil no mês passado.

“Recentemente, procedemos a uma operação para a remoção de carros abandonados há longo tempo na via pública. Vamos continuar a tomar medidas de forma sustentada para combater esse problema”, acrescentou Wong Wai Chon, porta-voz da PSP, em declarações ao PONTO FINAL, após a conferência de imprensa de ontem.