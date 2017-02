Elsa Jacinto é a nova responsável pela agência Lusa em Macau

A Agência Lusa tem uma nova delegada no território. Elsa Jacinto, jornalista que integra os quadros da agência noticiosa portuguesa há mais de duas décadas, é a substituta de Margarida Pinto à frente da delegação da Lusa em Macau. Elsa Jacinto já trabalhou, de resto, no território, no início dos anos 90, também ao serviço da agência noticiosa.

Margarida Pinto, que assumiu a direcção da delegação desde Outubro de 2015, vai regressar a Portugal para assumir o cargo de directora adjunta da agência noticiosa de Portugal.