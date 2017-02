Cinco nomes, cinco trunfos

Primeiro romance motiva regresso de Sérgio Godinho a Macau

Nascido no Porto, em 1945, o músico e compositor Sérgio Godinho engrossa o programa do Festival Literário de Macau – Rota das Letras para apresentar o seu primeiro romance, “Coração Mais que Perfeito”, editado pela Quetzal. O autor havia já publicado “Vida Dupla”, que reúne um conjunto de contos. O conhecido autor de música de intervenção – e de temas como “Com um Brilhozinho nos Olhos”, “O Primeiro Dia”, “É Terça-Feira” ou “Acesso Bloqueado” – marca ainda presença no encontro literário com um concerto que acontece a 15 de Março, no Teatro do Venetian.

Uma nova voz literária no festival

O Rota das Letras traz este ano à RAEM Bruno Vieira Amaral, que somou com o primeiro romance, “As Primeiras Coisas”, o Prémio Pen Clube Narrativa, o Prémio Literário Fernando Namora e o Prémio Literário José Saramago 2015. Nascido em 1978 e formado em História Moderna e Contemporânea, Vieira Amaral é ainda crítico literário e tradutor. Autor do “Guia Para 50 Personagens da Ficção Portuguesa”, o escritor lançou em 2015 “Aleluia!”, um ensaio sobre minorias religiosas em Portugal, editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. É actualmente editor-adjunto da revista LER e assessor de comunicação das editoras do Grupo Bertrand Círculo.

Nos 60 anos de Michel Vaillant, a exposição em Macau

Fotógrafo, escritor e autor de banda-desenhada, o belga Philippe Graton relançou a série com a icónica personagem Michel Vaillant, criada em 1957 pelo pai, o conhecido criador de BD Jean Graton. No ano em que se assinalam os 60 anos do primeiro álbum de Michel Vaillant, Philippe Graton inaugura no Rota das Letras uma exposição que apresenta algumas das pranchas originais do álbum “Rendez-vous à Macao”, de 1983. No âmbito do festival, Graton vai ainda apresentar o seu trabalho enquanto fotógrafo. Ao serviço da Sygma, Graton fez reportagens no Vietname, Cambodja e na Bósnia. A sua página pessoal, “The Wednesday Shot”, cruza fotografia e escrita.

Grace Chia no arranque do programa de residência literária

O Programa de Escritores em Residência, que tem início nesta edição do Rota das Letras, tem como primeira convidada Grace Chia, escritora de Singapura. O projecto de duas semanas é desenvolvido em parceria com o Departamento de Inglês da Universidade de Macau e destina-se a “promover o desenvolvimento das competências criativas e de escrita dos estudantes universitários”, esclarece a organização do festival. Grace Chia tem vários volumes publicados, incluindo o romance “The Wanderlusters”, a colectânea de histórias “Every Moving Thing That Lives Shall Be Food” e as colecções de poesia “Womango” e “Cordelia”. A escritora é ainda fundadora do primeiro jornal literário online feminino de Singapura, “Junoesque Literay Journal”.

A dimensão global de um autor marcado pela Revolução Cultural

Nascido em 1960 em Hangzhou, durante a Revolução Cultural, muitos dos romances, contos e ensaios publicados por Yu Hua são marcados por essa experiência. Exemplo disso é o conhecido romance “To Live”, editado em 1992 e adaptado ao cinema em 1994 pelo realizador Zhang Yimou, o que contribuiu para a sua difusão a nível global, tornando o título um ‘bestseller’. O filme foi proibido na China. A bibliografia de Yu Hua, que inclui quatro romances, seis colectâneas de contos e três colectâneas de ensaios, está hoje traduzida em mais de 30 línguas. O autor escreve artigos de opinião para o jornal The New York Times desde 2013.