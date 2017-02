O Chefe do Executivo elogiou ontem o papel que a Associação Comercial de Macau tem desempenhado em prol da diversificação da economia do território. No discurso que proferiu no âmbito do jantar da Primavera promovido pela organização, Fernando Chui Sai On agradeceu à Associação Comercial o empenho demonstrado “na promoção do desenvolvimento económico” do território ao longo dos 103 anos de história do organismo.

