Centro de Protecção de Direitos da FAOM recebeu 1104 queixas em 2016

O Centro de Protecção de Direitos da Federação das Associações de Operários de Macau (FAOM) recebeu pouco mais de um milhar de pedidos de ajuda durante os doze meses do ano passado. Os 1014 casos a que o organismo tentou dar resposta representam uma diminuição ligeira face ao número de solicitações recebidas em 2015. A FAOM sublinha, ainda assim, que o número de diferendos de natureza colectiva aumentou substancialmente ao longo do último ano.

Cerca de 40 por cento dos casos analisados pelo Centro de Protecção de Direitos reportavam-se a disputas de natureza laboral relacionadas com o usufruto de férias, o pagamento de horas extraordinárias ou o cumprimento da legislação actualmente em vigor no que diz respeito à compensação por trabalho prestado em dias de feriado obrigatório.

O organismo tutelado pela Federação das Associações de Operários de Macau recebeu ainda um volume significativo de queixas por parte de residentes que se queixavam do que dizem ser o excesso de trabalhadores não-residentes. Entre as queixas recebidas pelo Centro estão também as relativas às dificuldades sentidas por trabalhadores que não se encontravam registados nas bases de dados da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais.

O organismo recebeu ainda, e de acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, queixas direccionadas às concessionárias de jogo do território, que são acusadas de não se esforçarem no sentido de promoverem cortes no contingente de trabalhadores estrangeiros a que dão emprego. Entre as denúncias recebidas estão a de alguns residentes que terão sido despedidos para que fossem contratados trabalhadores estrangeiros para os lugares que ocupavam.