Associação Comercial quer tirar proveito de estratégia “Uma Faixa, uma Rota”

A Associação Comercial de Macau realizou ontem o tradicional Jantar da Primavera, iniciativa onde marcou presença o Chefe do Executivo, Fernando Chui Sain On. Na ocasião, o líder do Governo reiterou que o Executivo atribuiu sgrande importância ao desenvolvimento das pequenas e médias empresas e agradeceu o empenho demonstrado pela Associação Comercial no desenvolvimento da economia do território.

Chui Sai On assumiu que o apoio à inovação e ao desenvolvimento das empresas está nos planos da Administração, concretizando-se através de medidas de apoio diversificadas e da optimização do ambiente de negócios.

Relativamente à Associação Comercial de Macau, a centenária organização quer tirar proveito da estratégia “Uma Faixa, Uma Rota”, garantiu o empresário António Ferreira. Para tal, o organismo conta com as grandes empresas do território e com diferentes círculos da sociedade e ainda com o apoio do Chefe do Executivo. A Associação espera cooperar estreitamente com o Governo para promover a criação de uma melhor ambiente de negócios.