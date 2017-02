A arte de trabalhar o couro em destaque na Fantasia 10

São mais de meia centena, as peças feitas em couro que estão em exposição na Galeria Fantasia 10, no Bairro de São Lázaro. Acessórios como carteiras e malas de mão foram trabalhados por professoras e alunos do estúdio de arte “Mi Leather”, organização que empresta o nome à mostra. As obras são o resultado de mais de dois anos de dedicação à arte de trabalhar o couro. O propósito da exposição, para além da partilha do talento dos alunos, passa por promover um tipo de desempenho artístico que tem cada vez mais adeptos nas regiões administrativas especiais de Macau e de Hong Kong.

Mei I Sin e Debbie Sin são as gestoras da marca “Mi Leather”, bem como as formadoras responsáveis pela mostra.Com uma forte paixão pelo couro, as duas artistas começaram a estudar métodos de entalhe deste tipo de material há mais de cinco anos, tendo visitado Hong Kong, Taiwan e o Japão para aprofundar conhecimentos.

Para além de serem docentes do curso de “Concepção e Produção de Artesanato em Couro”, ministrado no Instituto de Formação Turística (IFT), Mei I Sin e Debbie Sin participaram na primeira edição da “Exposição de Artes em Couro de Macau” e na “Herança – exposição de acessórios de e esculturas feitos à mão por professores e alunos”.

À emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Debbie Sin explicou que a escultura em cabedal não é uma novidade para as gerações mais jovens e lamentou que os residentes não tenham muito conhecimento sobre este tipo de arte. “Não há muitos professores que se dediquem ao ensino desta forma de esculpir”, explicou Debbie, “ Aexposição pode ser um meio de promover esta actividade”, assumiu.

Os trabalhos de entalhe em couro feitos à mão atingem preços elevados, mas a artista defende que não devem ser considerados um luxo. Para uma promoção mais fácil deste tipo de arte, as peças devem ser realizadas para uso quotidiano, tornando-se uma presença visível na vida das pessoas.

A exposição estará patente ao público na sala A02 da Galeria Fantasia 10, no bairro de São Lázaro, todos os dias das 11h às 18h – à excepção das segundas-feiras – até 19 deste mês.