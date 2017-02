Wang Kun vence Corrida ao Topo da Torre de Macau

A tradicional Prova de Corrida ao Topo da Torre de Macau cumpriu-se ontem de manhã com a vitória de dois atletas locais: Wang Kun e Hoi Long venceram as provas masculina e feminina, respectivamente, num certame que contou com a participação de cerca de seis centenas de atletas.

Wang Kun, o mais rápido na corrida masculina, precisou de apenas 22 minutos para concluir o percurso que incluiu uma corrida de quatro quilómetros antes da subida propriamente dita dos 61 andares da torre: “Estou com uma boa condição física e senti-me confortável com o tempo. Poupei algum esforço para a Maratona de Hong Kong na próxima semana”, revelou o vencedor, em declarações captadas pelos microfones da emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

Na prova feminina, a vencedora, Hoi Long, cumpriu o percurso em 25 minutes e 46 segundos: “Senti um bocado a transição da corrida de rua para as escadas, sobretudo nos primeiros 10 andares da torre”, disse a atleta, que apesar de tudo melhorou em 30 segundos o tempo com que venceu no ano passado.