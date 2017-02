Versão actualizada do Mapa Cultural e Criativo na forja e prestes a ser lançada

Está para breve o lançamento de uma nova edição – mais recente e mais actualizada – do Mapa Cultural e Criativo de Macau. A respectiva aplicação para telemóvel também deverá ser actualizada. O Instituto Cultural (IC), organismo responsável pela concepção do mapa, pretende, com a iniciativa, continuar a promover as indústrias culturais e criativas do território junto dos residentes e turistas, contribuindo assim para um maior reconhecimento dos espaços de cultura e de criatividade locais.

O Mapa CCM – cuja primeira edição foi publicada em 2014 – cobre as sete freguesias da RAEM e apresenta os espaços culturais e criativos de Macau através de texto e animações, ao mesmo tempo que dispõe de informações sobre os pontos da cidade considerados Património Mundial de Macau. Os museus, os itinerários turísticos ou as rotas de autocarros também constam da informação disponibilizada: “O Mapa, com toda esta oferta, poderá permitir aos residentes e visitantes uma compreensão profunda dos espaços culturais e criativos locais e experiências de desenvolvimento multicultural de Macau. Mais de 700,000 mapas foram impressos desde o lançamento do mesmo, sendo distribuídos em mais de 180 locais em Hong Kong e Macau, incluindo nos postos fronteiriços, museus, hotéis, agências de viagens e entidades culturais e criativas”, indica um comunicado do Instituto Cultural.

No caso da aplicação para telemóvel, a solução permite aos seus utilizadores explorar os espaços ao longo dos itinerários e, assim, aceder a mais informações sobre produtos e actividades relacionadas.

As entidades dedicadas à indústria em questão são seleccionadas pelo Instituto Cultural depois de se registarem na “Base de Dados das Indústrias Culturais e Criativas”. Os critérios para que sejam consideradas elegíveis englobam, por um lado, que estejam abertas ao público a longo prazo e, por outro, que vendam produtos culturais e criativos e que organizem actividades nestas áreas, avança o Instituto Cultural em nota de imprensa.

A fase de inscrições na base de dados ainda está em andamento e os interessados têm até ao dia 22 de Fevereiro para poderem candidatar-se à inclusão na edição de 2017 do Mapa Cultural e Criativo de Macau.